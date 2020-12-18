Разумков подчеркнул, что важным вопросом является качество этой вакцины.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил сомнение относительно эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник-5".

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

Разумков подчеркнул, что важным вопросом является качество этой вакцины.

"Вопрос не в том, что привезти, а вопрос в том, действительно ли она будет действовать. Вы только что упомянули Великобританию: они же не "Спутником" вакцинировались - там другая вакцина. Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих граждан. Я уверен, что в этом плане мы должны идти путем развитых государств", - отметил Разумков.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник-5": что известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.

В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

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Автор: Олег Давыгора