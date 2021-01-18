Многие из нас принимают душ каждый день, однако, если вы не делаете много физической работы, вы можете делать это через день, при этом не иметь плохого запаха и в то же время поберечь кожу.

Хорошая гигиена - это необходимая вещь. Никто не хочет вонять так, будто не мылся в течение двух недель, или жить в доме, который кишит сомнительными микробами. Но можно ли в этом переусердствовать?

Специалисты дали советы относительно того, как часто стоит мыться самим, стирать вещи и убирать в доме. Возможно, вы поймете, что тянетесь к мылу слишком часто, пишет ВВС Украина.

Как часто следует принимать душ?

Относительно этого не существует единого правила, хотя дерматологи соглашаются, что общество в целом принимает душ слишком часто.

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Многие из нас принимают душ каждый день, однако, если вы не делаете много физической работы, вы можете делать это через день, при этом не иметь плохого запаха и в то же время поберечь кожу. Однако кожа у всех разная, и если, например, вы тренируетесь ежедневно, важно принимать душ после каждой тренировки, чтобы при вашем появлении в компании люди не заслоняли носа.

Также исключением являются ноги. Специалисты рекомендуют ежедневно мыть ноги мягким мылом (особенно между пальцами) и после этого тщательно их высушивать.

Мытье волос

Как и кожу, наши волосы не стоит мыть чрезмерно. Специалисты соглашаются с тем, что если кожа вашей головы не быстро жирнеет, не нужно мыть ее ежедневно. Оптимальный вариант - каждый третий день, заодно сможете немного сэкономить на шампуне и кондиционере.

Чистка зубов

Правила, с которыми мы выросли, до сих пор действуют. Например, британская служба здравоохранения NHS рекомендует чистить зубы пастой с фтором в течение двух минут два раза в день, чтобы помочь в борьбе с налетом и заболеваниями десен.

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Постельное белье

Мы проводим около трети своей жизни в постели, поэтому убедитесь, что вы спите в здоровой среде. Специалисты в области здравоохранения рекомендуют каждое утро снимать с кровати одеяло, ведь влажные от пота простыни, на которых также остаются отмершие клетки кожи - идеальная приманка для пылевых клещей. Простыни должны "дышать", поэтому лучше также открыть окно.

Институт хорошего ведения хозяйства (Good Housekeeping Institute) рекомендует менять простыни по крайней мере раз в две недели, а если вы сильно потеете во время сна, то лучше делать это каждую неделю.

Стирка полотенец

Когда мы вытираемся, многие мертвые клетки кожи попадут с тела на полотенце - а ими очень любят полакомиться бактерии. Стирать полотенца после каждого использования не экологично, но их следует тщательно высушить перед следующим использованием.

Good Housekeeping Institute предлагает стирать полотенца после трех использований. Обязательно делать это при высокой температуре, чтобы уничтожить бактерии, накопившиеся между нитями.

Губка для мытья посуды

Если одной губкой вы моете посуду и вытираете рабочие поверхности, то она отнимает много бактерий, которые активно размножаются во влажных волокнах.

Советы относительно того, как часто их следует менять, разнятся, но сайт MumsNet предлагает менять их ежедневно, а потом вместе мыть губки, что собрались за неделю. Также их можно замочить на ночь в дезинфицирующем средстве.

Унитаз

Как ни странно, но на вашей кухонной доске, вероятно, будет больше бактерий, чем в унитазе, но его также стоит регулярно чистить. Саму чашу стоит мыть раз в неделю, а сиденье можно протирать ежедневно.

Джинсы

Существуют разные мнения. Одна из них заключается в том, что джинсы следует стирать как можно меньше (например, глава компании Levi's чип Берг рассказал американскому телеканалу CNN, что ни разу не прав джинсы, которым уже 10 лет).

Сторонники менее экстремального подхода советуют стирать джинсы после того, как вы одели их 4-5 раз. Также лучше стирать джинсы в холодной воде, чтобы сохранить их цвет.

Миски для еды домашних животных

Мы бы не подали ужин своей бабушке на грязной тарелке - и к пушистым друзьям стоит относиться так же. Каким бы неприятным ни было соскабливание собачьих или кошачьих объедков, наши четвероногие друзья заслуживают ужина в чистой миске. Мойте их горячей водой со средством для мытья посуды после каждого приема пищи.

Миски с водой можно мыть чуть реже, но все же стоит это делать по крайней мере через день. И обязательно тщательно мойте руки до и после приготовления пищи для вашего любимца.

Детские пижамы

В родительских группах ведут долгие дебаты по этому поводу. Все семьи разные, как и их привычки, поэтому хотя одним может быть легче стирать пижаму каждый день, другие оставляют ее на неделю или даже до тех пор, пока она не станет уже слишком грязной для ношения.

Однако журнал Good Housekeeping предполагает, что, как и все другие детские вещи, пижаму можно одевать неоднократно, и лишь если они имеют пятна или неприятный запах, то надо постирать их вне очереди.

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Автор: УНИАН