Спастись от "Дельты". Вакцинация "кнутом и пряником"

ВООЗ уже официально признал – в мире началась новая волна COVID-19. В некоторых странах количество новых случаев заражения коронавирусом выросла до 70 %. Чтобы эта волна не превратилась в цунами, ВООЗ призывает правительства всех стран вакцинировать 10% своего населения до октября 2021 года. Но так ли просто это сделать, как сказать?

Весь мир напрягся с появлением нового штамма коронавирусной инфекции "Дельта". Причина – высокая заразность и быстрое распространение. Прирост новых заразившихся "индийским" штаммом COVID-19 фиксируется на нашем континенте от Португалии до РФ. В среднем за неделю количество новых случаев в Европе увеличилось до 40%.

В Украину новый штамм уже просочился из России. И хотя случаев заражения пока не много, это лишь вопрос времени. Как показывает опыт Европы, "Дельта" активно поражает молодежь, а один инфицированный может заразить на 60% больше человек, чем другие штаммы. Еще один момент - новая модификация COVID-19 вдвое чаще приводит к госпитализации.

Сделать вакцины доступнее

Год назад Украина встречала новую волну коронавирусаабсолютно беззащитной. И хотя сейчас стало понятнее, с чем придется столкнуться, а в стране, наконец, начали появляться вакцины, которые продемонстрировали достаточно высокую эффективность, ситуация ненамного лучше прошлогодней.

Дело в том, что на сегодня количество полностью вакцинированных (двумя дозами) украинцев – меньше двух миллионов человек. На сорокамиллионную страну – это капля в море. И о коллективном иммунитете говорить не приходится. Поэтому, по словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, Украине стоит пробовать все без исключения варианты масштабирования вакцинации. Учитывая, что вакцин (в том числе препарата Пфайзер, которому, похоже, украинцы доверяют больше других) в стране достаточно, вопрос лишь в желании граждан прививаться.

По словам Радуцкого, те, кто уже привился – мотивированные люди, которые, в свое время, готовы были ради вакцинации ехать даже в другие города (не говоря уже о том, что выстаивали многочасовые очереди в первых пунктах вакцинации, заработавших в Украине не так давно). Но теперь, по мнению депутата, врачам придется работать и с "инертной частью общества". Чтобы мотивировать эту часть населения, процедуру прививки нужно сделать максимально доступной и удобной.

"В большинстве крупных городов работают центры вакцинации. В небольших населенных пунктах открывать такие центры не всегда уместно. В настоящее время Центр общественного здоровья изучает вопрос, целесообразно ли проводить прививку от коронавирусав аптеках. Почти в каждом селе есть аптека, и все жители знают, где она находится. Если в аптечном пункте есть необходимые условия (ширма, стол, подключение к электросети), то теоретически мобильная бригада (врач и медсестра) могут проводить прививки и там", - отметил Радуцкий.

Действительно, опыт стран ЕС показывает, что вакцинация в аптеках позволяет расширить кампанию по вакцинации, "достучаться" до значительно большего круга людей, особенно в провинции. Но даже если в МОЗ утвердят эту идею, это вовсе не означает, что украинцы ринутся прививаться.

Бонусы и премии как метод убеждения

К сожалению, даже в рядах медицинских работников много людей, которые сами распространяют фейки о вакцинах против COVID-19. А страшилки, звучащие из уст медиков, разносятся "сарафанным радио" со скоростью света. Более того, самиработники в сфере медицины не торопятся делать прививки.

И если ранней весной некоторые такие случаи объяснялись просто - вакцин в стране едва хватало для групп риска, а многие медики уже переболели коронавирусом и обладали антителами, то сейчас медработники сами – группа риска (из-за большого количества контактов). Вместе с тем, в сети масса историй, когда о вреде прививки от COVID-19 можно было услышать как от интернов, сопровождающих кампанию вакцинации в столичном МВЦ, так и от семейных врачей.

Любопытная история произошла в одной из частных компаний, которая занимается продажей медтехники (то есть, медицинская тема людям не чужда). Ее руководитель Алексей Давиденко написал в Фейсбук, что был шокирован результатом опроса среди сотрудников относительно планов вакцинации: "Результаты ввели меня в ступор… В нашей сети 72% не хотят вакцинироваться, 10% еще не решили. И это в медицинской компании. Компании, которая принимает активное участие в обеспечении защиты во время COVID-19. Это в компании, где сотрудники ежедневно сталкиваются с человеческим горем из-за COVID-19".

Чтобы изменить ситуацию, в компании решили действовать методом "пряника" и мотивировать сотрудников сделать прививки. "Даем два дня оплачиваемого отпуска (по одному дню после каждой дозы вакцинации). С момента предъявления персонального паспорта вакцинации и до конца 2021 года добавляем бонус +10% к каждой месячной зарплате. В момент предъявления паспорта полной вакцинации – выплачиваем единоразовый бонус в размере 1 тыс гривен", - отметил Алексей Давиденко.

По его словам, сделать прививку против COVID-19 никто никого не заставляет. Но такие меры – дополнительная мотивация для вакцинации. И если подобные "пряники" будут применяться и другими предпринимателями, то коллективный иммунитет в стране сформируется раньше.

«Дополнительные меры реагирования» - карантин и штрафы

Но это – частный случай. На государственном уровне, похоже, "мотивировать" населения намерены несколько иначе. По крайней мере довольно тревожно прививочная тема прозвучала на недавнем заседании СНБО. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Кабмин в ближайшее время введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Можно предположить, что чиновники не будут "выдумывать велосипед" и просто вернутся к идее локдаунов. Тем более, ранее на это намекнул и министр МОЗ Виктор Ляшко. Он отметил, что Минздрав пытается сделать все, чтобы избежать жестких карантинных ограничений, но осенью Украина может вернуться к локдауну из-за штамма "Дельта".

"Постановление о карантине у нас действует. И в случае, если мы будем видеть рост по нашим показателям, мы будем готовы переводить определенные области, страну в желтый, оранжевый или в красный уровень эпидемической опасности. Адаптивный карантин, который был нами разработан уже для весеннего периода, действенный и эффективный, поэтому мы будем его соблюдать, если будет рост случаев", - отметил министр.

Однако, по его мнению, избежать такого сценария можно, если люди из групп риска, украинцы старше 60 лет, будут вакцинированы хотя бы на 80%. "В таком случае потенциальный рост количества заражений для нашей системы здравоохранения будет некритичным", - сказал Ляшко.

В свою очередь врач-инфекционист Виктор Петров считает, что, дабы ускорить темпы вакцинации, некоторым категориям украинцев нужно делать прививки по императивному мандату, а за отказ от вакцинации – штрафовать.

"Учитывая медицинскую культуру населения, а именно ее отсутствие, когда у нас есть распространение фейковых сообщений о том, что от Пфайзер умирают, а от Астразенека становятся стерилизованными, все же, мне кажется, что медики, учителя, правоохранители, армия должны быть вакцинированы по императивному мандату… Чтобы люди, которые по роду своей деятельности могут заразиться и умереть, были защищены. Или нужно, чтобы они дали расписку и заплатили штраф за то, что они вакцинироваться не будут. Другого варианта выхода из этого ступора я не вижу", - сказал он.

Частично такую идею поддерживает начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан: "Что касается обязательности [вакцинации от COVID-19] - это может быть в случае принятия решения главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это".

Он отметил, что, в случае принятия решения об обязательной вакцинации населения от COVID-19, за отказ от прививок будет предусмотрено наказание. "Есть норма закона по защите населения от инфекционных болезней. Если есть угроза для окружающих, и такое решение принял главный государственный санитарный врач, то это обязательно для выполнения", - подчеркнул он.

«Креативные решения»

По такому пути уже пошли, например, во Франции. Там на прошлой неделе власти озвучили, что все медицинские работники и персонал приютов для пожилых людей в стране должны будут привиться от COVID-19. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, прививка от коронавируса не будет обязательной для всех французов, но медработники, которые не вакцинируются до 15 сентября, больше не смогут работать и получать зарплату.

"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - пояснил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Аналогично поступают и власти Греции. Там обязательную вакцинацию медработникам и персоналу приютов для пожилых людей начнут проводить с 1 сентября. Впрочем, на фоне резкого увеличения случаев заражения коронавирусом, в Греции уже усилили карантинные ограничения. В частности, клиентов баров, ресторанов и ночных клубов обязали иметь при себе доказательства вакцинации против COVID-19 или справку о выздоровлении.

Похоже, нечто подобное планируют провернуть и в Германии. Там министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что обязательными прививки от коронавируса в стране делать не намерены. Но, по его словам, важно использовать "креативные подходы" для поощрения вакцинации. "Будь то рынки, спортзалы, площади перед церквями и мечетями - важно создавать креативные кампании, чтобы достучаться до тех, кто не определился", - сказал он.

Что же касается Украины, по словам министра МОЗ Виктора Ляшко, пока в нашей стране наблюдается тенденция добровольной вакцинации. "По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть", - отметил министр.

Хочется верить, что поток "добровольцев" не иссякнет, государство, со своей стороны, увеличит количество пунктов вакцинации, и дополнительной мотивации привиться населению не потребуется. Иначе страна может разделиться на тех, кому с прививкой будут открыты все двери, и тех, кто продолжит сидеть взаперти из-за карантинных ограничений.

Татьяна Урбанская

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