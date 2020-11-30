Днепровские школьники-изобретатели YOVi team создали проект «Smart mask», цель которого – избавиться необходимости проверяться на COVID-19 в лабораториях. Команда разработала маску, оборудованную внутри датчиками, которые диагностируют показатели легких и сердца – частоту дыхания и пульс, а также температуру тела, что в сочетании может выявить главные симптомы коронавируса. Кроме того, внешние датчики измеряют температуру, влажность и уровень загрязненности окружающего воздуха. Вся информация передается пользователю через блютуз на специальное приложение в телефоне.

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Участница команды разработчиков, призер областной олимпиады по астрономии и астрофизике и победительница модуля «Экология & Энергетика» благотворительного образовательного проекта STEM is FEM Мария Калиниченко рассказала, что идея возникла во время размышлений команды о том, как помочь с преодолением коронакризиса.

«Наша команда не могла сидеть, сложа руки и смотреть, как люди умирают. Мы были достаточно смущены событиями в Италии и Испании, а когда вирус пришел в Украину, то поняли, что время действовать. Идею умной маски предложил участник команды Артем Киселев. Конечно, для воплощения такого масштабного проекта не хватило бы только школьных знаний, ведь у нас в Украине даже нет таких предметов. Именно поэтому основная задача YOVi team состоит в том, чтобы развить эту отрасль в нашем государстве. Очень хорошо, что мы в этом деле не одни и существуют такие проекты, как STEM is FEM, которые помогают молодежи, и в частности девушкам, чувствовать себя увереннее в научном мире и сфере робототехники», – говорит Мария.

«Важной составляющей модулей STEM is FEM являются мотивационные лекции, которые помогают участницам поверить в свои силы и понять, в каких направлениях они могут развиваться в дальнейшем. Приятно наблюдать за тем, как наши выпускницы присоединяются к командам различных стартапов и запускают социально значимые проекты. Разработка «умной» маски, которая фиксирует основные симптомы респираторных заболеваний, – одна из таких инициатив», - уверен один из инициаторов STEM is FEM, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Со своим изобретением школьники планируют принять участие во всемирных соревнованиях по робототехнике – FIRST Robotics Competition, которые состоятся в США. Однако, команде не хватает средств на изготовление прототипа, который является обязательным условием участия в конкурсе. Сейчас команда ищет спонсоров, желающих помочь украинской команде представить нашу страну на всемирном чемпионате.

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Автор: УНИАН