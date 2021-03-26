Лидер украинского фармритейла - «Аптека АНЦ» открыла обновленный сервис, благодаря которому приобретение необходимых препаратов упростилось еще больше.

Дело в том, что мировая вспышка коронавируса привела к дефициту медицинских препаратов, очередям в аптеках, опасности заражения в местах скопления людей. В связи с этим правительство страны пошло на беспрецедентный шаг – было дано разрешение на продажу и покупку лекарств через интернет.

В свою очередь «Аптека АНЦ» уже создала и сделала доступным для всех обновленный сайт, на котором можно заказать препараты в три клика.

В чем преимущества этого способа?

Как уже упоминалось, главной проблемой сегодня является необходимость контактировать с посторонними людьми, которая уже несет в себе опасность - человек, не подозревающий о том, что больной, может заразить другого. При этом в зоне риска находятся люди пожилого возраста. А так как эта группа людей являются частыми посетителями аптек, для них и реализован новый способ приобретения лекарств, при котором они никак не рискуют собственным здоровьем.

Сделать заказ лекарств онлайн можно в течение нескольких минут. Для этого необходимо лишь ввести в поисковой строке «АНЦ», после чего перейти по первой предложенной ссылке. Это и будет сайт интернет магазина. Все товары на сайте удобно разделены по категориям, есть фильтрация по цене, отдельным характеристикам. Даже если пользователь не сможет найти желаемое таким образом, на сайте реализована внутренняя система поиска - необходимо лишь ввести название препарата, и пользователю откроется нужная страница.

Многие люди не доверяют подобному методу или вообще считают, что заказ лекарств в сети не предусматривает скидок, соответственно - это выйдет намного дороже чем в случае, если делать покупку в аптеке. Это не так. Во-первых, покупать онлайн на сайте «Аптека АНЦ»выгоднее из-за одинаковой цены по всем аптекам, во-вторых, покупатели получают 1% от покупки в виде бонусов по программе «Лайк». Каждый бонус конвертируется в 1 гривну и при очередной покупке можно или частично рассчитаться бонусами, или полностью оплатить необходимое.

При этом акции в аптеках и на сайте полностью идентичны. Иначе говоря - никакой разницы нет, кроме того, что при покупке через сайт даже не нужно выходить из дома.

Посетители сайта видят весь ассортимент, могут получить квалифицированную помощь специалистов или узнать о наличии, цене, акции, позвонив по номеру 5900. Аналогичным образом можно оставить отзыв о работе сайта и его сотрудников. Интернет-аптека «АНЦ» может предложить доставку на аптечную точку, отделение «Укрпочта» или к двери представителем IPOST.

Почему полезно начать пользоваться сайтом?

Причин для этого множество:

1. Не нужно подвергать себя излишнему риску, посещая аптеку - сделать заказ можно прямо из дома, а оплатить - при получении.

2. Нет необходимости самостоятельно искать препараты по всем аптекам в своем городе - за вас это сделают работники аптеки.

3. Не нужно стоять в очередях - заказ онлайн можно сделать и забрать тогда, когда удобно самому покупателю.

Подводя итоги можно сказать, что именно такой метод вскоре может стать лидирующим, или даже единственным. Так почему бы не стать одним из тех, кто уже пользуется всеми возможностями будущего, экономя при этом?

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Автор: Григорий Бондарь