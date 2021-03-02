Вот уже на протяжении многих лет покупка лекарств осуществляется одним и тем же путем - необходимо посетить аптеку. При этом часто бывает так, что покупатель вынужден ехать за нужным ему препаратом в другой конец города, так как лекарства продаются только там и в ближайших аптеках их нет.

В последнее время эту проблему удалось решить: заказ лекарств можно сделать онлайн, при этом, нужные препараты в короткие сроки доставят в ту аптеку, которая будет ближе и удобнее для самого покупателя.

Дополнительной сложностью сегодня являются вспышки коронавируса и постоянные риски заболеть им. Особенно старикам и при посещениях аптек, так как именно там существенно увеличивается риск встретить больного человека, который так же пришел за лекарствами.

Решение правительства и новые услуги "Аптека АНЦ"

С 17 сентября вступил в силу закон, согласно которому покупка лекарств стала возможна онлайн, с помощью сети интернет.

"Аптека АНЦ" одной из первых поддержала это решение и уже готова предложить покупателям:

Удобный, работающий без выходных и перерывов сервис, позволяющий легко и быстро заказать необходимые препараты;

Три варианта доставки: на отделение "Укрпочта", до двери с IPOST и в ближайшую к вам аптеку;

Возможность оплатить покупку сразу при получении;

Кроме этого, заказ лекарств онлайн будет удобным, так как всю необходимую информацию (относительно дозировки, дневного нормирования, противопоказаний по каждому отдельному препарату) можно получить и увидеть прямо на странице сайта;

будет удобным, так как всю необходимую информацию (относительно дозировки, дневного нормирования, противопоказаний по каждому отдельному препарату) можно получить и увидеть прямо на странице сайта; При необходимости можно получить квалифицированную помощь сотрудника "АНЦ", если возникли сложности с оформлением заказа или выбором лекарств за номером 5900.

Преимуществом этого сервиса есть возможность сделать заказ даже не покидая дом.

Все что нужно - это компьютер или телефон, а также 5 минут свободного времени. Этого будет вполне достаточно для оформления заказа.

Терять время на поиски лекарств, очереди и ожидания больше не надо.

При желании, покупатель может сделать заказ лекарств как на адрес, так и в ближайшую к нему аптеку. В последнем случае он также не должен стоять в очереди. Достаточно лишь назвать номер заказа и забрать все необходимые препараты.

Преимущества использования сервиса

Главным плюсом является то, что пользоваться сайтом и всеми его преимуществами просто. Для того, чтобы найти сайт, необходимо в строке любой поисковой системе ввести "АНЦ", первый же предложенный вариант и является нужным.

Перейти на сайт "АНЦ" можно не только с компьютера или ноутбука. Это можно сделать с помощью любого современного телефона. Более того: при желании можно установить специальное приложение "ЛАЙК", которое будет сообщать о скидках и выгодных предложениях. С помощью него так же можно оформить покупку.

Дополнительные преимущества

Интернет аптека "АНЦ" уже пользуется популярностью и многие оценили возможности нового сервиса. Но помимо удобства и комфорта для покупателя есть возможность и сэкономить.

В частности, каждый покупатель, регистрирующийся в системе при оформлении покупки или зарегистрировавшийся в приложении "ЛАЙК", будет получать 1% от своих приобретений в виде бонусов. 1 бонус это 1 гривна. Иначе говоря, собрав достаточное количество бонусов, очередной заказ можно оплатить ими, не потратив собственные средства.

Еще одним аргументом в пользу "АНЦ" и возможностью для экономии является то, что акции в аптеках проводятся постоянно. Группа лекарств и размер скидки постоянно варьируется. Можно с легкостью приобрести недорогие, но постоянно необходимые препараты со скидкой (от головной боли, давления, проблем с пищеварением). Можно также дождаться акции и купить сезонные медицинские средства (антиаллергические препараты, мази, профилактические лекарства).

В случае необходимости у покупателя есть возможность получить консультацию специалиста, позвонив по короткому номеру 5900. Там также можно проверить наличие препаратов, сделать заказ, или оставить отзыв о работе сайта.

"Здорово, когда просто "- новый лозунг "АНЦ" и уже реализованная система для удобства покупателя.

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья!

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Автор: УНИАН