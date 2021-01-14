В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода.

В Украину пришло анонсированное синоптиками похолодание: в ряде регионов пошел снег, а столбик термометра в ближайшие дни местами опустится до показателя в 20 градусов мороза.

Как пережить этот период без вреда для здоровья - рассказывается в сюжете ТСН.

Лучшим спутником на морозе врачи называют активное движение.

"Чем холоднее - тем активнее мы должны быть на улице. То есть, стоять не нужно. Нужно двигаться и, таким образом, мы тоже согреваемся изнутри и не даем себе замерзнуть и обморозиться", - говорит молекулярный физиолог Татьяна Древицкая.

Как одеваться

Одежда в период морозов должна быть теплой и удобной, а одеваться врачи советуют по методу "капусты" - в несколько слоев. Сначала можно одеть термобелье, на верх вместо одного, но теплого свитера, 2-3 тонких, водонепроницаемую куртку или пуховик. Многослойность помогает лучше сохранить тепло.

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Как питаться

Кроме того, перед выходом на улицу обязательно надо поесть. Организм в это время требует больше энергии, чем обычно. А еще диетологи советуют увеличить в рационе жиры.

Но лучше всего, отмечают врачи, эти дни переждать дома и без необходимости на улицу все же не выходить. Тем более морозы в Украине будут недолго - до Крещения.

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Автор: УНИАН