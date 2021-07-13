Уже несколько недель украинцы мучаются от ужасной жары. Синоптики не радуют прогнозом: по их словам, погода в Украине с температурой +35° в тени и выше продержится до самого лета. Ежедневная высокая температура негативно сказывается на нашем здоровье и самочувствии. Особенно непросто пережить знойные дни в квартире, где отсутствует кондиционер.
Советы для организма в жару
Существует множество советов для облегчения состояния в знойные дни. Некоторые из них хорошо известны, а о других знают немногие.
- В жаркие дни одевайтесь в натуральные ткани светлых цветов.
- Голову обязательно защищайте головным убором, а глаза – солнцезащитными очками.
- Если жара застала вас дома – намочите тряпку холодной водой и положите на место с крупными сосудами (например на бедра). Это поможет телу быстрее охладиться.
- Опустите ступни в тазик с прохладной (не холодной) водой.
- Приложите ко лбу или затылку мокрое полотенце.
- Если жара мешает заснуть – попробуйте укрыться влажной простыней.
- Не устанавливайте слишком низкую температуру на кондиционере. Такие перепады вредны для здоровья.
- Возьмите с собой в прогулку бутылку с ледяной водой из морозилки и прикладывайте к коже.
- Откажитесь от алкоголя – он усугубляет обезвоживание.
Как охладить дом без кондиционера
Жизнь в небольшой квартире без кондиционера летом может превратиться в пытку. Охладить дом возможно своими силами.
- Открывать окна для проветривания летом малоэффективно: для этого температура на улице должна быть ниже, чем в помещении. Эффективно открывать окна на ночь.
- Спастись от жары можно, заклеив окнасолнцезащитной пленкой. Она отражает солнечные лучи и почти не затемняет окно.
- Развесьте в комнате мокрые простыни и полотенца. Как только они полностью высохнут, их следует снова намочить.
- В посуду с широким горлом выложите кубики льда и посыпьте солью. Установите посуду перед работающим вентилятором.
- На кухне можно включить вытяжку: она уберет из помещения часть горячего воздуха.
- Мебель и вещи в квартире протирайте холодной водой несколько раз в день. Это также поможет спастись от пыли.
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