Уже несколько недель украинцы изнывают от жары и зноя.

Уже несколько недель украинцы мучаются от ужасной жары. Синоптики не радуют прогнозом: по их словам, погода в Украине с температурой +35° в тени и выше продержится до самого лета. Ежедневная высокая температура негативно сказывается на нашем здоровье и самочувствии. Особенно непросто пережить знойные дни в квартире, где отсутствует кондиционер.

Советы для организма в жару

Существует множество советов для облегчения состояния в знойные дни. Некоторые из них хорошо известны, а о других знают немногие.

В жаркие дни одевайтесь в натуральные ткани светлых цветов. Голову обязательно защищайте головным убором, а глаза – солнцезащитными очками. Если жара застала вас дома – намочите тряпку холодной водой и положите на место с крупными сосудами (например на бедра). Это поможет телу быстрее охладиться. Опустите ступни в тазик с прохладной (не холодной) водой. Приложите ко лбу или затылку мокрое полотенце. Если жара мешает заснуть – попробуйте укрыться влажной простыней. Не устанавливайте слишком низкую температуру на кондиционере. Такие перепады вредны для здоровья. Возьмите с собой в прогулку бутылку с ледяной водой из морозилки и прикладывайте к коже. Откажитесь от алкоголя – он усугубляет обезвоживание.

Как охладить дом без кондиционера

Жизнь в небольшой квартире без кондиционера летом может превратиться в пытку. Охладить дом возможно своими силами.

Открывать окна для проветривания летом малоэффективно: для этого температура на улице должна быть ниже, чем в помещении. Эффективно открывать окна на ночь.

Спастись от жары можно, заклеив окна солнцезащитной пленкой. Она отражает солнечные лучи и почти не затемняет окно.

солнцезащитной пленкой. Она отражает солнечные лучи и почти не затемняет окно. Развесьте в комнате мокрые простыни и полотенца. Как только они полностью высохнут, их следует снова намочить.

В посуду с широким горлом выложите кубики льда и посыпьте солью. Установите посуду перед работающим вентилятором.

На кухне можно включить вытяжку: она уберет из помещения часть горячего воздуха.

Мебель и вещи в квартире протирайте холодной водой несколько раз в день. Это также поможет спастись от пыли.

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Автор: Екатерина Пулатова