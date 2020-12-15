Министр отметил, что справедливая зарплата для врачей составляет 23 тыс. грн в месяц.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины под угрозой существования, увеличение расходов на здравоохранение является вопросом национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинге.

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«Сегодня состоится голосование за проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Уже сегодня мы поймем, в приоритете ли для народных избранников наше с вами здоровье, ценится ли труд медицинских работников. За последний год мы много слышали слов благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за нашу жизнь. Мне очень интересно, как эти слова отразятся в конкретных делах», - заявил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что все чаще украинские врачи заглядывают на сайты, где предлагают работу за рубежом, потому что знают, что поехав работать в любую европейскую страну, они будут получать в десятки раз большую заработную плату, чем в Украине.

Степанов отметил, что «зарплата медика в Украине на уровне выплат по безработице, зарплата врача в Польше - около 2,5 тысяч евро. Наши врачи защищают наших граждан на медицинском фронте, без преувеличения наши медицинские работники - это наше медицинское войско, которое защищает страну. Мы должны по достоинству оценивать их работу», - заявил он.

«Медицинская система Украины под угрозой существования, я это очень хорошо осознаю и хочу, чтобы это осознал каждый - даже тысяча современных больниц просто будут нам не нужны, если там не будет медицинских работников», - добавил министр.

"Я считаю, что это вопрос национальной безопасности. Становясь депутатами, вы брали на себя ответственность перед украинцами, за их безопасность, за создание условий для их работы и достойной жизни. Сейчас средняя зарплата врача составляет 9 тыс. грн, человека от которого зависит жизнь другого человека... средний медицинский персонал получает около 7 тыс. грн, а младший - около 5 тыс.», - отметил он.

Минздрав, в свою очередь, инициирует повышение зарплат врачей до 23 тыс. грн, до 17 тыс. грн - среднего медперсонала и до 12 тыс. грн - младшего.

Рассмотрение в ВР госбюджета-2021

15 декабря Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Минздрав просило правительство и парламент предусмотреть в госбюджете на 2021 год на сферу медицины 225 млрд грн.

28 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не поддержало инициированный МЗ увеличение расходов на медицину в проекте госбюджета-2021.

В Национальной службе здравоохранения заявили, что предусмотренных в проекте госбюджета на следующий год средств на Программу медицинских гарантий не хватит на лечение пациентов с COVID-19 и вакцинацию.

Степанов неоднократно призывал народных депутатов во время рассмотрения госбюджета-2021 увеличить расходы на медицину.

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Автор: Константин Гончаров