Кроме снега, медикам также мешают хаотично припаркованные авто.

Снегопады в Киеве, которые наблюдаются в эти дни, влияют на скорость прибытия на вызов бригад скорой помощи.

Как пишет "Сегодня", об этом сообщили в КП "Центр экстренной медицинской помощи Киева", комментируя соответствующие жалобы в соцсетях.

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"Прошло не так много времени, чтобы дать четкий ответ – снегопад бушует в городе всего второй день. Вся статистика у нас формируется по результатам месяца. Но тут нужно понимать, что снегопад влияет на скорость прибытия скорой. Особенно в частный сектор Киева, который мы тоже обслуживаем. А там дороги чистят не так быстро, как в центральных районах. Естественно, что есть трудности для бригад медиков, чтобы туда вовремя добраться. Но наши бригады выезжают вовремя и стараются приехать как можно скорее, чтобы оказать помощь пациенту", – рассказали представители КП.

Там также уточнили, что медики часто вынуждены оставлять автомобили на подъезде к адресу заявителя из-за хаотично припаркованных автомобилей и идти к пациенту пешком. Медики добавляют, что для загрузки пациента в автомобиль скорой, они подъезжают к подъезду максимально близко, чтобы быстро доставить пациента в больницу для оказания помощи. Для этого в автомобилях есть специальные носилки типа парашют. На них человека можно поднести к автомобилю пешком.

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Автор: Юрий Годован