По информации СМИ, низкое качество тест-систем компании «Эквитестлаб», закупленных Житомирским областным центром крови и еще несколькими больницами, может повлиять на общую статистику случаев коронавирус в Украине.

Об этом говорится в статье на сайте Delo.ua

Так, журналисты отмечают, что коммунальное некоммерческое предприятие “Областной центр крови” Житомирского областного совета закупил вне конкурса более 1000 низкокачественных тест-систем для иммуноферментного анализа отечественного производства по завышенной цене. А именно — 1101 ИФА-набор EQUI для диагностики SARS-CoV-2 предприятия ООО “Еквітестлаб” на общую сумму 3 853 500 грн или 3500 грн за единицу. Информация о закупке размещена на сайте Prozorro.Читайте такжеПостковидный синдром: украинцы жалуются на непредсказуемые осложнения после коронавируса

Как заявил иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. Лукьяновой Борис Донской, на которого ссылаются в публикации, низкое качество тестов может запустить опасную цепь искаженной статистики по коронавирусу в Украине.

"Если этими тест-системами будут активно обследовать пациентов, то будут иметь образцы с неправильными результатами. Если информация неправильная или недостоверная, то она в дальнейшем будет порождать волну других неправильных выводов», - отметил специалист.

Украинский ученый самостоятельно сравнил три тест-системы, представленные на рынке - “Vitrotest®”, “Эквитест” и “Диапроф”. Оказалось, что только» Vitrotest® “обнаружил наличие антител IgM во всех 15 положительных результатах тестов, ”Эквитест“ — 9 из 15-ти, а ”Диапроф" – не обнаружил ни одного.

"Несмотря на низкую достоверность результатов системы "Эквитест", она пользуется значительным спросом в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Кроме Житомирского областного центра крови, такие наборы закупили Овручская и Первомайская больницы. Однако эти заведения приобрели тест-систему по цене 2900 грн за единицу – именно столько составляет розничная стоимость «Эквитест». Зато руководство Житомирского центра крови не только закупило систему за 3500 грн (выше розничной цены, не говоря уже об оптовой), но и не смогло объяснить причину, по которой был сделан такой выбор", - говорится в статье на сайте Delo.ua.

“Начали пользоваться тестами “Эквитестлаб” с 4 января, потому что это был первый рабочий день нового года. Статистика эффективности совсем мала. По каким критериям? У меня под рукой сейчас нет их, а говорить наугад мне неудобно”, — рассказал директор Центра Анатолий Чугриев.

В ООО "Эквитестлаб" вообще не дают комментариев. Директор Анна Юрчук отказалась объяснять, почему ее компания продает тест-системы коммунальным медицинским учреждениям и центрам крови оптом по более высокой цене, чем в розницу, и попросила прислать официальный запрос. Редакция Delo.ua направила соответствующее обращение в компанию и готова обнародовать ответ, как только он появится.

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Автор: УНИАН