В течение первых 10 месяцев 2020 года умерло почти на 10 тыс. меньше украинцев, чем в 2019 году.

Смертность населения в Украине во время пандемии коронавирусной инфекции ниже, чем в 2019 году.

Об этом сообщили в отчете Государственной службы статистики Украины за январь-сентябрь 2020 года.

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В ведомстве заявили, что с начала года в Украине умерло 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9846 человек. За январь-сентябрь 2019 года умерло 436 533 человека.

С начала 2020 года в Украине родилось 220 657 человек (в прошлом году – 233 222), миграционный прирост составляет 6941 человек (в прошлом году – 10 143), говорится в сообщении.

"Существенным остается показатель превышения количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших приходится лишь 52 новорожденных", – сообщают в экспресс-выпуске.

По оценке ведомства, численность имеющегося населения в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года составляла 41 723 998 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 199 089 человек, в том числе в течение сентября – на 20 671 человека.

Численность населения Украины в 2019-2020 годах стабильно снижается. В первой половине 2019 года население страны превышало отметку 42 млн человек.

В июне заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 не привела к росту общей смертности в Украине.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 миллионов 415 тысяч человек.

Напомним, 13 ноября Украина вышла на 20 место по заболеваемости COVID-19 в мире и на 24 по смертности.

Смертность в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко