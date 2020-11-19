Смертность населения в Украине во время пандемии коронавирусной инфекции ниже, чем в 2019 году.
Об этом сообщили в отчете Государственной службы статистики Украины за январь-сентябрь 2020 года.
Читайте такжеУкраина опередила Францию по количеству новых инфицированных коронавирусом
В ведомстве заявили, что с начала года в Украине умерло 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9846 человек. За январь-сентябрь 2019 года умерло 436 533 человека.
С начала 2020 года в Украине родилось 220 657 человек (в прошлом году – 233 222), миграционный прирост составляет 6941 человек (в прошлом году – 10 143), говорится в сообщении.
"Существенным остается показатель превышения количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших приходится лишь 52 новорожденных", – сообщают в экспресс-выпуске.
По оценке ведомства, численность имеющегося населения в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года составляла 41 723 998 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 199 089 человек, в том числе в течение сентября – на 20 671 человека.
Численность населения Украины в 2019-2020 годах стабильно снижается. В первой половине 2019 года население страны превышало отметку 42 млн человек.
В июне заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 не привела к росту общей смертности в Украине.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 миллионов 415 тысяч человек.
Напомним, 13 ноября Украина вышла на 20 место по заболеваемости COVID-19 в мире и на 24 по смертности.
Смертность в Украине: что известно
- Опасность остается: Зеленский призвал не считаться с низкой смертностью от COVID-19
- К концу года смертность от коронавируса может превысить ВИЧ и малярию - Ляшко
- При гриппе такого не бывает: врач назвал главную опасность коронавирус
- Не коронавирусом единственным: эксперты назвали самые опасные болезни, от которых умирает больше всего украинцев
- В Минздраве пока не рассматривают вопрос развертывания мобильных моргов в связи с пандемией COVID-19
- "Если смертность возрастет, может быть поздно": врач выступила за полный локдаун в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram