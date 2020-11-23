В последние недели в столице увеличилось количество летальных случаев от коронавируса. Чаще всего умирают люди в возрасте свыше 65 лет, отметил Кличко.

В последние недели в столице увеличилось количество летальных случаев от коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«По статистике, больше всего людей умирают в возрасте свыше 65 лет - это 71%, а также в возрасте от 50 до 65 лет - это 23%. Это, в основном, пациенты, имеющие сопутствующие патологии: сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. У них вирус вызывает осложнения», - подчеркнул мэр.

Кличко также сообщил, что с начала пандемии в столице в результате осложнений от COVID-19 умерли 496 женщин и 647 мужчин.

Ссылаясь на данные медиков, мэр отметил, что среди тех, у кого в результате болезни возникают осложнения, также люди, которые поздно обращаются за медицинской помощью.

Коронавирус: важно знать каждому

«Не в больницу, а даже к семейному врачу многие обращаются только на 7-8 день после первых симптомов заболевания. Тем самым теряют драгоценное время. Прежде всего при первых симптомах коронавируса надо проинформировать своего семейного врача. Семейный врач должен опросить пациента и, при наличии симптомов COVID-19, направить к нему мобильную бригаду, которая возьмет образцы на ПЦР-тест», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что врачи призывают не заниматься самолечением и не принимать лекарств, которые не применяют при вирусном заболевании.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 1212 человек, 20 заболевших скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 1143 киевлян, в общем подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице 60218.

В Киеве на стационарном лечении находятся более 2 тыс. больных COVID-19, из них в тяжелом состоянии - почти 1,1 тыс.

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Автор: Инна Андалицкая