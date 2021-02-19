По словам патологоанатома, к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия и преждевременная отслойка плаценты.

В Тячевской больнице Закарпатской области во время кесарева сечения умерла 23-летняя Светлана Плиска.

Об этом сообщает tyachiv.com.ua.

Инцидент произошел еще 10 февраля. Супружеская пара Николая и Светланы Плиски жили в селе Ольховцы на Тячевщине. Полтора года назад поженились и ожидали ребенка. Беременность 23-летней Светланы проходила без проблем и осложнений. Женщина посещала все плановые осмотры, УЗИ-диагностику, скрупулезно следовала рекомендациям медиков, ведь и сама закончила медицинский колледж.

Вечером 9 февраля молодая женщина почувствовала, что роды приближаются, поэтому вместе с мужем поехала в родильное отделение.

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В 4:30 10 февраля у женщины начались острые боли, и она позвонила врачу, а та пришла не через 10 минут, как обещали, а около шести утра. В 6:40 Светлана сообщила, что ей будут делать кесарево.

Николай уехал в больницу. Когда приехал, младенец - абсолютно здоровая девочка весом 3100 граммов - уже родился. Но сама Светлана умерла.

"Я не хочу, чтобы приказывали невиновных, но если виновны – чтобы их наказали всеми законными методами", – прокомментировал муж умершей.

По данному факту в заведении уже создана специальная комиссия, которая проводит служебное расследование.

По словам патологоанатома областной клинической больницы имени Новака, к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия и преждевременная отслойка плаценты.

Материалы по этому случаю переданы в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА и Министерства здравоохранения Украины.

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Автор: Денис Прядко