В больнице отключили свет, однако ни один из двух электрогенераторов использован не был.

В районной больнице Жовквы на Львовщине, где из-за остановки аппаратов ИВЛ погибли двое пациентов с коронавирусом, работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства трагедии. Впрочем, родные умерших говорят о врачебной ошибке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам сына умершей женщины, его мать заболела три недели назад, но прогноз врачей был положительный: они давали надежду на выздоровление.

"Врач со мной общалась, говорила, что мама идет на улучшение, уже улыбается, даже со мной общалась по телефону. Она просто задохнулась и сердце остановилось. То есть халатность, халатность. Я бы хотел, чтобы люди понесли ответственность за это, были наказаны", - говорит Василий Садженица.

Свет в больнице, по данным энергетиков, отключили из-за поломки в сетях. Нужен был ремонт оборудования, поэтому подстанцию отключили от энергоснабжения. По их словам, об отключении предупреждали заранее. Так ли это, будет проверять комиссия.

Следователи установили, что на момент отключения больница имела два электрогенератора. Сын умершей пациентки не понимает, почему ни один из них не был использован.

Читайте такжеСтепанов анонсировал регулярные проверки больниц по всей Украине после трагедии в Жовкве

У врачей свое объяснение. "Генератор был в гаражном помещении. Думали, что возобновится снабжение быстрее. Было трое пациентов на ИВЛ, один остался жив. Пациенты крайне тяжелые. Женщина находилась месяц на ИВЛ. Вы понимаете, что человек может умереть иногда сам по себе", - говорит заместитель главного врача Жовковской ЦРБ Владимир Боровик

В больнице говорят, что Света не было 45 минут. На аккумуляторе ИВЛ работает порядка 20 минут. Как только аккумулятор разрядился, то делали искусственное дыхание вручную с помощью подушки. Почему генератор не стоял наготове, спросить не у кого. Главный врач сейчас находится на больничном.

В полиции говорят, что медики скрыли смерть пациентов из-за отключения света. По факту служебной халатности открыли уголовное производство. Максимальное наказание за такое преступление - это восемь лет тюрьмы.

ЧС в Жовковской ЦРБ на Львовщине

27 ноября в Жовковской ЦРБ на Львовщине отсутствовало электроснабжение с 17:50 до 19:10. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

29 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за смерти пациентов в Жовковской ЦРБ во всех больницах Украины проверят оборудование.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН