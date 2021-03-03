Сестра Виктории Алина рассказала, что сейчас с ребенком все хорошо - малышка быстро набирает вес.

В Турции умерла украинка Виктория Билец, которая страдала от тяжелого онкологического заболевания.

Об этом рассказала ее сестра Алина на Facebook-странице "Помощь Виктории Билец".

В декабре 2020-го у Вики обнаружили несколько опухолей: на поджелудочной, селезенке и в печени, где врачи насчитали сразу 3 новообразования по 9 сантиметров в диаметре каждая.

Львовские врачи заявили, что опухоли неоперабельны, и рак уже не вылечить. Помочь молодой женщине согласились врачи из Турции. Девушка, будучи беременной, в конце января прибыла в Стамбул на лечение.

В феврале врач стамбульской клиники обнаружил у пациентки причины развития образований и новые метастазы, и установил диагноз - аденокарцинома. ️

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Дочь Виктории появилась на свет в стамбульской клинике 9 февраля. Врачи решили больше не тянуть, ведь у пациентки было учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей.

26 февраля девушка встретила свой день рождения в больнице "Мемориал". Для оплаты полного курса лечения необходимо было собрать еще 1 миллион гривень. Однако 2 марта девушка скончалась.

Жительница Червонограда под Львовом боролась с коварной болезнью во второй раз. В детстве у нее диагностировали нейробластому в мозговой коре надпочечников - рак симпатической нервной системы. После операции Вике провели 6 блоков химиотерапии, и тогда удалось достичь ремиссии.

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Автор: УНИАН