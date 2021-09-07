Последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще в 1990-м году, с тех пор он только уменьшается.

Рождаемость в Украине продолжает падать и в этом году может поставить новый антирекорд последних 30-ти лет.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Госстата.

"Последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР — в 1990-м году; с тех пор он только уменьшается", – говорится в сообщении.

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В частности, в первом полугодии 2021-го года родилось 132 тыс. 595 детей. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2020-го, когда было 139 тыс. 134 новорожденных, и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда их было 149 тыс. 549.

По средним ежемесячным цифрам можно проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019-м году ежемесячно в среднем рождалось 25,7 тыс. младенцев, в 2020-м году — 24,5 тыс., в первой половине 2021-го — 22 тыс. новорожденных.

"Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м — 293 тыс. 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021 год готовится перекрыть этот антирекорд", – подчеркивают аналитики OpenDataBot.

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Автор: Анна Нагорная