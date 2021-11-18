Такая инициатива появилась после того, как "скорые" начали штрафовать из-за превышения скорости.

"Скорые" могут получить специальные государственные номерные знаки.

Об этом на странице в Facebook сообщил

первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

"В последние дни в сети активно распространяется информация о том, что полиция штрафует кареты скорой помощи (СМП) за превышение скоростного режима. Во-первых, система работает автоматически: то есть в случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется по всем т/с, которые были идентифицированы. Напоминаю, что у патрульной полиции нет никаких списков "исключений", кроме т/с со специализированной регистрацией и ГНЗ. Во-вторых, автомобили СМП имеют право, в соответствии с пунктом 3.1 ПДД, выполняя безотлагательное служебное задание, отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулятора), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 ПДД, при включении проблескового маячка. В-третьих, если такой автомобиль СМП фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляются, исходя из предыдущего пункта, но случается, что это не заметно на фото или инспектор не определил это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство СМП, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления, и такое постановление будет отменено", - пояснил он.

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Белошицкий также отметил, что в настоящее время уже 49 таких постановлений отменены.

"Также мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит вообще свести на нет такие случаи", - резюмировал он.

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Автор: Наталья Хаджи