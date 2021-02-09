Питьевая вода необходима для нормальной жизнедеятельности человеческого организма.

Вода на уровне с кислородом является основой для жизни. Человеческий организм более чем на половину состоит именно из воды. Поэтому, питьевая вода необходима для жизнедеятельности организма.

Почему важно пить воду

Читайте такжеПочему болят глаза - причины и лечение неприятного симптомаВода участвует в большинстве химических реакций внутри человеческого тела. Она помогает ему легко выполнять самые разнообразные функции. Благодаря воде должным образом растворяются витамины, углеводы и белки, в клетки проникают питательные вещества, а из организма выводятся шлаки.

Употребляя воду, человек укрепляет иммунную систему, улучшает состояние кожи и самочувствие в целом. Если же жидкости не хватает, все процессы в организме замедляются и человек становится вялым. Особую актуальность приобретает вопрос питьевого режима в жару.

В идеале нужно пить чистую, свежую воду без всяких добавок. Ведь, например, лимонад или сок содержат сахар и усилители вкуса – их организм должен расщепить, прежде чем начать работу.

Сколько нужно пить воды в день

Есть очевидное правило, которое дает ответ на вопрос, сколько нужно пить воды в день. Так, организму нужно столько воды, сколько он теряет. Здесь все зависит от самого организма и конкретной ситуации.

В среднем взрослый человек теряет от 1,5 до 2 литров воды в день за счет дыхания, пищеварения и потоотделения. И потерю этой жидкости необходимо восполнять, чтобы избежать обезвоживания. Конечно, жители регионов с жарким климатом, а также спортсмены должны потреблять еще больше воды. Также следует учитывать возраст, вес, климат и образ жизни человека.

Согласно общим рекомендациям научных организаций, в день здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды на 1 кг массы тела. Таким образом, для человека весом 50 кг ежедневная потребность в воде составляет около 1,7 л для 60 кг – 2,1 л, 70 кг – 2,4 л, для 80 кг – 2,8 л. Точный показатель зависит от множества факторов, поэтому вычислить его почти невозможно.

Когда следует пить воду

Читайте такжеМытье рук уменьшает заболеваемость гриппом в 5 раз - врачБольшинство экспертов сходятся на том, что человеку не нужно воды больше, чем просит его организм. У здорового человека чувство жажды срабатывает всякий раз, когда организм нуждается в жидкости. Поэтому достаточно пить воду, когда этого хочется. Главное – не пренебрегать чувством жажды и обязательно сделать глоток, как только пожелается воды.

Полезно начинать каждый свой день со стакана воды. Жидкость освежит, запустит в организме все обменные процессы, пополнит истощенные после ночи процессы и очистит кишечник от шлаков.

Если пить воды больше, чем нужно

Все хорошо, когда в меру, ведь слишком большое количество воды – это большая нагрузка на организм. Рекомендуемый суточный объем потребления воды отражает то количество, которое могут выдержать почки и сердце человека.

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Автор: УНИАН