Главный санврач уточнил, что дополнительные 8 млн доз - это пока "потенциальная возможность".

Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированных восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достичь 16 млн.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что дополнительные 8 млн доз - это пока "потенциальная возможность".

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"Украина может рассчитывать минимум на 8 миллионов доз вакцины, то есть это рассчитанное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем с ними (ВОЗ - ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 миллионов доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 миллионов — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность", - пояснил он.

Вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации также поставит в Украину шприцы и боксы биологической безопасности, добавил Ляшко.

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Автор: Андрей Василюк