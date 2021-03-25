Увеличится сумма и на медицинскую помощь новорожденным.

Тариф на роды возрастет до более чем 10 тыс. грн. С 1 апреля 2021 года больницы получат от государства на 2 тыс. грн больше на оказание медицинской помощи во время родов.

Читайте такжеВ Украине партнерские роды из-за COVID-19 никто не запрещал - СтепановКак передает ТСН, также изменится сумма на медицинскую помощь новорожденным. В частности, на уход за недоношенными младенцам весом до полутора килограммов сумма увеличится до 130 тыс. грн. За новорожденным с весом более полутора килограммов — до 25 тыс. грн.

Все расходы покрывает государство, поскольку роды и медицинская помощь новорожденным в Украине входят в перечень бесплатных медицинских услуг.

Стоимость родов в Украине:

роды — 10 382 грн.;

для недоношенных малышей (до 1,5 кг) — 113 725 грн.;

для недоношенных малышей (свыше 1,5 кг) — 25 115 грн.

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Автор: Ирина Погорелая