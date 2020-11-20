Нардеп отметила, что для Украины важно получение 8 млн доз бесплатно.

В бюджете на 2021 год заложено 2 млрд гривень на закупку для украинцев вакцины от коронавируса.

Об этом заявила депутат от "Слуги народа" Роксолана Подласа в эфире канала "Украина 24". Она отметила, что для Украины важно получение 8 млн доз бесплатно.

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"В рамках этого механизма (COVAX - ред.) Украина получит бесплатно 8 млн доз, и, кроме этого, в бюджете на 2021 год заложено 2 млрд гривен на закупку вакцины отдельно от этих 8 млн доз. И одна доза может стоить около 7 долларов. Мы среди стран Латинской Америки, мы действительно бедная страна, и для нас эти бесплатные дозы важны. Если у нас будет возможность увеличивать сумму, если мы сможем купить больше, мы эту сумму увеличим как парламент", — сказала она.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк