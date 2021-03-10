Для пациентов ничего не изменится, но государство будет больше платить медучреждениям за оказываемые услуги.

В Украине с 1 апреля тариф на роды, который будет платить государство, составит 10 382 грн.

Об этом рассказал председатель Национальной службы здоровья Андрей Виленский в интервью LIGA.Life.

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Также появится пакет на ведение беременности - 720 грн / мес из расчета условно на восемь месяцев. Чтобы его получить, больница должна соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при осложненной беременности, а также быть в состоянии делать пренатальный скрининг - УЗИ и биохимические маркеры.

НСЗУ в 2021 году будет стимулировать, чтобы роддома улучшались и оказывали комплексы услуг мамам и младенцам. Медучреждение, которое и принимает роды, и предоставляет неонатальную помощь (лечение новорожденных - ред.), будет получать повышающие коэффициенты по оплате услуг - 1,046.

"Это хорошо для маленьких пациентов, которых не будут перевозить их одного медучреждения в другое. Потому что для ребенка это риск. И в неонатологическом пакете будет условие иметь неонатологическую бригаду, которая сможет предоставить нужную медпомощь маленькому пациенту в дороге. По неонатальной помощи у нас будет едва ли не самый высокий тариф. У нас он вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг", - пояснил Виленский.

В то же время если в составе медучреждения есть неонатальная бригада, то тариф на помощь младенцам до 1,5 кг будет уже не 113 тысяч, а 135 тысяч грн. При этом тариф за помощь новорожденным весом выше 1,5 кг, будет 25 115 грн.

Роды в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко