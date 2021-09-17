У немалого количества вакцины, что есть в Украине подходит к концу срок годности. Больше всего остается неиспользованной вакцины AstraZeneca: в 1,98 миллиона доз срок годности истекает 31 октября, в 1,19 миллиона – 30 ноября. Кроме того, еще есть 0,84 миллиона доз Pfizer, которые можно использовать до 30 сентября.

Pfizer все время поставляется маленькими партиями, и, скорее всего, Украине отдали остатки этой вакцины, срок которой скоро кончится и которую не хотели долго держать у себя США и ЕС. Скорее всего, Pfizer мы успеем использовать за ближайшие две недели. А вот насчет остатков AstraZeneca есть большие сомнения.

Расследование активистов обнаружили, что в региональных центрах вакцинации Pfizer хранят в неправильных термических условиях – более теплых, чем нужно по инструкции

То, что немалое количество вакцины осталось неиспользованным до истечения срока годности – это провал правительства. И такие провалы задерживают дальнейшую вакцинацию в Украине. Ведь вполне вероятно, что определенное количество людей сейчас не пойдет вакцинироваться до ноября, пока не получит сообщение о том, что эту вакцину утилизируют. Люди боятся, что им введут, как говорится, "прокисшую" вакцину. Хотя она совершенно нормальная. И сроки годности устанавливаются производителем с запасом, то есть до последнего дня можно быть уверенным в качестве.

Между тем, прозрачность следования правительством правил и честное признание ошибок, для населения очень принципиальные. Потому что недоверие к качеству этих партий вакцины и страхи об их использовании после истечения годности – это "вишенка" на огромном количестве предыдущих проколов.

Например, расследование активистов обнаружили, что в региональных центрах вакцинации Pfizer хранят в неправильных термических условиях – более теплых, чем требуется по инструкции. На это правительству нужно реагировать публично.

Из-за таких коммуникаций и отсутствия публичной работы над ошибками формируется недоверие к действиям правительства и к вакцинации. И это нормально, потому что граждане пытаются выжить и выбрать лучшие сценарии поведения

Также известен случай, когда привезли термобокс с этой вакциной в регион, а температура внутри была на несколько градусов выше, чем разрешено, и вакцина при такой температуре хранилась значительное количество времени. Произошла утечка видео, где это все было зафиксировано. И хуже то, что абсолютно неадекватной при этом было поведение Минздрава: заместитель министра начал откровенно врать, рассказывая о том, что произошел сбой термодатчика, и что на самом деле температура была нормальной, и что принимать во внимание температуру в окружающей среде отсека автомобиля, в котором транспортировалась вакцина, и что эту вакцину поставили на карантин и будут решать, что делать с ней дальше.

Но – термодатчики не могут ошибиться, потому что это расходные материалы, которые используются всего несколько месяцев, а дальше их просто выбрасывают и берут новые. Также термодатчик не просто выводит показатель на табло – в нем записывается термолог: по сути, он как флешка, которую вставляют в компьютер и считывают всю историю температурных изменений.

Поэтому представители министерства до того, как делать какие-то заявления, сначала должны были считать информацию и увидеть, как развивались события от момента отгрузки на центральном складе. Скорее всего, речь идет о сокрытии менеджерской ошибки или неотработанных процессов. Важно, что Минздрав отказался признать, что проштрафился, и часть партии перегрелась. Сказали бы, что эту партию уничтожили, что это была логистическая ошибка – такое случается. Если же Минздрав повел себя иначе, то у населения остается мнение, что эту вакцину кому-то вкололи, и это может повторяться с еще более ужасными уровнями халатности.

Из-за таких коммуникаций и отсутствия публичной работы над ошибками формируется недоверие к действиям правительства и к вакцинации. И это нормально, потому что граждане пытаются выжить и выбрать лучшие сценарии поведения. Получить нормальную вакцину, а не испорченную.

По регионам после первой дозы вакцины звонили людям через два-три дня и приглашали прийти на вторую дозу, то есть искусственно неофициально сокращался промежуток времени между введением первой и второй доз. А делалось это исключительно для того, чтобы отчитаться о введении большего количества доз

Что касается вакцины, срок действия которой скоро истекает, например, 1,7 миллиона доз AstraZeneca, то стоит честно рассчитать сколько мы можем использовать и по каким экстренному плану. То, что не можем - стоит попробовать передать в Африку или в развивающиеся страны. Туда, где нуждаются в вакцине и смогут до того, как срок годности закончится, использовать ее.

Украина получила немало вакцины по программе COVAX, но не смогла использовать все дозы. COVAX, конечно, публично ничего не скажет, но теперь может начать строить маршруты в обход Украины. Ведь эта всемирная инициатива пытается распределить ограниченный ресурс (вакцину) между теми странами, которые точно ее используют. Если же часть вакцины остается неиспользованной длительное время, и более того, рискует испортиться,- COVAX выстроит коэффициент способности местного правительства, а дальше уже будет решать, то отдать вакцину в Зимбабве, то в Украину.

Будет ли учитывать COVAX существенные антивакцинаторские настроения в украинском обществе? Во-первых, это не антивакцинаторские настроения, а недоверие к правительству и коммуникаторам Минздрава по этой теме. Во-вторых, это действительно влияет на решение подобных институтов, ведь нет смысла выдавать вакцину странам, у которых она сгниет на складах, если за это время вакцина может спасти людей в других странах.

В таких международных структур тоже есть показатели эффективности, и, условно говоря, они хотят на один вложенный доллар спасти больше жизней. Соответственно, будут решать, что для них лучше – вложить в Украину и потратить средства впустую или вложить в другое правительство, которое сумеет полностью использовать вакцину? В зависимости от этих показателей тоже будут меняться маршруты.

Итак, скупой платит дважды: если правительство не снимает хороших экспертов и коммуникаторов, способных объяснить пользу вакцинации населению, то в дальнейшем он будет переплачивать за вакцину и терять рейтинги. Ведь сейчас Украина даже за подарок должна будет уплатить деньги, потому что просроченную вакцину можно будет просто выбросить на свалку – ее нужно будет правильно утилизировать. Нужны будут специальные автоклавы, которые будут загружаться правильными людьми в правильных условиях, дальше все это будет переплавлятися, при этом будет вестись відеореєстрація, потом будет международное отчета, что мы все это правильно уничтожили. То есть, условно говоря, за каждую подаренную дозу, которая не была использована, мы должны будем заплатить за утилизацию.

В любом случае, ответственное за все это правительство, которое не успело и не сумело вколоть в людей выделенную стране вакцину.

Кроме того, опасным является и то, что Министерство форсировало кампанию по вакцинации, чтобы министр Ляшко мог отчитаться о проделанной обещание – сделать 10 миллионов прививок. Впрочем, он не смог выполнить обещанное вовремя – обещал до конца лета, а произошло это в середине сентября. Плюс засчитали еще и прививки, сделанные при министре Степанове. Но важен здесь другой момент, о котором сообщают инсайдеры: по регионам после первой дозы вакцины звонили людям через два-три дня и приглашали прийти на вторую дозу, то есть искусственно неофициально сокращался промежуток времени между введением первой и второй доз. А делалось это исключительно для того, чтобы отчитаться о введении большего количества доз.

Впрочем, когда промежуток времени между введением доз вакцины сокращается, снижается и эффективность вакцинации. И этим будет пользоваться политическая оппозиция, которая будет говорить, что людей используют как биоконтейнеры для утилизации вакцины. И доля правды в этом будет, потому что правительство, выбирая, то ли заплатить средства за утилизацию, то ли ввести преждевременно вторую дозу вакцины бесплатно, будет выбирать последнее. Однако это негуманно и является прикрытием правительственной ошибки.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями (RevivalInstituteforFuture)