Врач рассказала, как сейчас болеют украинцы и что изменилось.

В Украине, несмотря на уменьшение суточного показателя новых больных коронавирусом, увеличивается количество пациентов с осложнениями.

Об этом рассказала руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук в эфире канала "Украина 24".

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"Есть много статистических показателей - по госпитализации, тестированию и так далее. Мы все стараемся из этих показателей делать выводы о том, подходит ли эпидемия к концу, поскольку все устали. Есть такой взгляд, что если от всего количества протестированных не более 5% положительных тестов, то ситуация с эпидемией считается подконтрольной. Если больше, то ситуация еще нестабильна, она может быть просто волнообразной. Сейчас мы, возможно, поймали волну заболеваемости, которая спадает. Я надеюсь, что она уже подходит к концу, но нужно быть осторожными в таких прогнозах", — сказала она.

Врач рассказала, как сейчас болеют украинцы и что изменилось.

"Очень важный показатель заполнения больниц, которые занимаются ковидом. Сейчас опорные больницы не заполнены — 50-60%, хотя в прошлые месяцы мы видели до 90-95%. Какой бы ни была статистика обследований, для меня как врача, практикующего, важен показатель госпитализации. Он действительно меньше, но и профиль пациентов изменился. Менее легких форм, больше пациентов с фиброзными изменениями, с осложнениями", — рассказала она.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По данным Минздрава, в Украине вчера было обнаружено 3 тыс. 939 новых случаев COVID-19 умерли 177 человек.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 167 тыс. 655 лица; умерли – 21 тыс. 046.

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Автор: Андрей Василюк