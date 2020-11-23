Серед хворих - голова парламенту Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

COVID-19 сейчас болеют 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата Верховной Рады.

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Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", - написала она.

Коронавирус в Верховной Раде

11 ноября председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. Он находится на самоизоляции и работает удаленно.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Верховная Рада с 18 по 20 ноября отменила пленарные заседания, поскольку заболели многие депутаты и работники аппарата.

На текущей неделе депутаты работают с избирателями, а пленарная неделя должна начаться во вторник, 1 декабря.

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Автор: Надя Пришляк