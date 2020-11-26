По словам волонтера, в аптеках ОРДЛО невозможно даже найти витамины.

На оккупированных территориях Донбасса местные "администрации" скрывают масштабы эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий. По его словам, еще недавно COVID-19 отрицали на уровне руководителей так называемых "правительств".

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"Ситуация запущена была настолько, что сейчас эпидемия развивается лавинообразно. Но "официальные цифры" тамошние нам ничего не скажут, поскольку тестирования там фактически нет. Существующие лаборатории едва обеспечивают где-то треть от потребности. Всем больным ставят диагнозы ОРВИ и пневмония, но с пневмониями ежедневно в больницы на оккупированной территории попадают сотни людей", - рассказал Констатнин Реуцкий.

Сейчас на Донбассе больницы переполнены, пациенты лежат в коридорах и других неприспособленных для этого помещениях. Не хватает врачей, поэтому к лечению больных активно привлекаются студенты местных медицинских вузов. Не хватает лекарств, не хватает оборудования.

"Что касается лекарств, то их там нет и в аптеках. Сложно купить не только лекарства или противовирусные препараты, сложно купить даже банальные витамины. Как горько шутят мои луганские друзья, лечиться приходится подорожником", - сообщил волонтер.

По словам местных медиков, реальная смертность скрывается и может достигать 9%. Пневмония для многих местных жителей - это почти приговор.

"Тревогу бьют даже те основатели так называемых "республик". Они призывают Россию помочь, однако Россия помогать не спешит, поскольку занята своими проблемами", - описал сложную ситуацию с эпидемией коронавируса на Донбассе Реуцкий.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 26 ноября в Украине впервые зафиксировали более 15 тысяч случаев COVID-19 в сутки.

За все время пандемии в Украине заболели 677 189 лиц, выздоровели 317 395 человек. Зафиксировано летальных случаев – 11 717. Проведено ПЦР-тестирований – 4 373 786.

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Автор: Андрей Василюк