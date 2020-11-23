По словам доктора, тяжелее всего болезнь протекает у людей с диабетом и избыточным весом.

Главный врач Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о первых признаках COVID-19, протекании болезни и кому из пациентов сложнее всего.

Читайте такжеВ Кабмине назвали ключевое условие для введения тотального карантинаОб этом он написал у себя на странице в Facebook.

«Это уже не просто часть нашей жизни, причина смертей наших близких, друзей и наш страх. «Скорые» людей привозят целыми семьями. Более 500 погибших в Днепропетровской области», – отметил он.

По его словам, важно обращать внимание, когда человеку начинает не хватать кислорода.

«Первые признаки могут проявлять себя в виде головокружения, невозможности совершать привычные нагрузки, упорного сухого кашля, который не проходит, температуры и боли в мышцах. Далее заторможенность, сонливость, немотивированная агрессия. Для пациента реальные критерии оценки – температура, измерение пульса и артериального давления», – добавил врач.

Как отметил Рыженко, самое страшное, что вирус провоцирует образование тромбов: «Сгустки крови образуются в венах ног, вызывая тромбофлебит, в сосудах головного мозга – приводит к инсультам, в сердце – как следствие инфаркты».

«Коронавирус захватил хирургию, кардиологию, неврологию, из женского отделения вытеснил гинекологию. Тяжелее вирус протекает у больных с диабетом, риск осложнений повышается в несколько раз. У многих пациентов избыточный вес приводит к нарушению дыхания и зачастую является причиной смерти», – отметил Сергей Рыженко.

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Автор: Катерина Шварц