Юрист отметил, что с одетыми масками в общественных местах должны быть также дети.

Штрафы за отсутствие защитных масок в Украине правоохранители имеют право выписывать и общественных зданиях, сооружениях, транспорте. В то же время упоминания об улице как об общественном месте в законе нет.

Об этом сказал адвокат Сергей Бурлаков в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что с надетыми масками в общественных местах должны быть также дети.

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"Будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Какие это места? Речь идет об общественных сооружениях, зданиях, транспорте. Упоминания об улице как об общественном месте в законе нет. Поэтому если мама с детьми пойдет в магазин без маски, то ее оштрафуют. А что касается несовершеннолетних детей, то их не будут штрафовать. Но меры предосторожности не помешают по отношению к людям, если не касаться юридической точки зрения", — сказал он.

По словам адвоката, искать приемы, чтобы нарушать ограничения и не платить штраф, нет смысла.

"Введение штрафа приведет к массе конфликтных ситуаций. Но речь не идет о том, чтобы не платить штраф. Речь о том, что такая простая вещь, как ношение маски может помочь остановить распространение вируса. Поэтому мне кажется, что искать какие-то хитрости, чтобы не платить штраф... Все просто — не нарушать. Неужели так сложно надеть маску, заходя в кафе или магазин? Другой вопрос, когда создаются условия, чтобы юридические лица нарушали, и мы видели еще весной фактически провокации со стороны правоохранительных органов. Но сейчас речь идет о банальном соблюдении простых мер, которые помогут избежать заболевания", — сказал он.

Бурлаков добавил, что штрафовать нарушителей могут прежде всего полицейские. Подобные действия других организаций, например, "Муниципальной варты", могут повлечь конфликтные ситуации.

Штрафы за неношение масок в Украине

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Автор: Андрей Василюк