Верховная Рада приняла закон об административной ответственности за пребывание без маски в общественных местах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинцы будут нести административную ответственность за отсутствие маски на лице. Закон был принят Верховной Радой и начнет действовать с 21 ноября. Законопроект должен способствовать повышению социальной ответственности граждан и снизить темпы заражения коронавирусом.

За что будут штрафовать

Согласно тексту законопроекта, наказание предполагается в таких случаях:

за отсутствие маски в общественном месте;

в общественном месте; за неправильное ношение маски (маска должна полностью закрывать нижнюю часть лица, рот и нос);

(маска должна полностью закрывать нижнюю часть лица, рот и нос); за ношение самостоятельно сделанных масок.

Какой будет сумма штрафа

Штраф за первое нарушение закона составляет 170 гривен. За повторное нарушение гражданин заплатит 255 гривен.

Где будут штрафовать

Носить маски нужно в любых общественных местах, к которым относятся все заведения питания, спортивные заведения, общественный транспорт. Полный перечень общественных мест можно найти в ссылке.

Кто будет штрафовать

Штрафы за отсутствие маски могут налагать органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Заплатить штраф нужно будет сразу на месте совершения правонарушения. Закон не предусматривает необходимость передачи протокола в суд перед наложением штрафа, как это было раньше.

Оплатить штраф можно будет с помощью безналичных платежных устройств.

Обжаловать штраф можно в суде в течение 10 дней.

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Автор: Екатерина Пулатова