Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинцы будут нести административную ответственность за отсутствие маски на лице. Закон был принят Верховной Радой и начнет действовать с 21 ноября. Законопроект должен способствовать повышению социальной ответственности граждан и снизить темпы заражения коронавирусом.
За что будут штрафовать
Согласно тексту законопроекта, наказание предполагается в таких случаях:
- за отсутствие маски в общественном месте;
- за неправильное ношение маски (маска должна полностью закрывать нижнюю часть лица, рот и нос);
- за ношение самостоятельно сделанных масок.
Какой будет сумма штрафа
Штраф за первое нарушение закона составляет 170 гривен. За повторное нарушение гражданин заплатит 255 гривен.
Где будут штрафовать
Носить маски нужно в любых общественных местах, к которым относятся все заведения питания, спортивные заведения, общественный транспорт. Полный перечень общественных мест можно найти в ссылке.
Кто будет штрафовать
Штрафы за отсутствие маски могут налагать органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.
Заплатить штраф нужно будет сразу на месте совершения правонарушения. Закон не предусматривает необходимость передачи протокола в суд перед наложением штрафа, как это было раньше.
Оплатить штраф можно будет с помощью безналичных платежных устройств.
Обжаловать штраф можно в суде в течение 10 дней.
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