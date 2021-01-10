В Министерстве внутренних дел рассказали, как борются с нарушителями.

За первый день жесткого карантина в Украине правоохранители составили почти 300 протоколов о нарушении условий локдауна субъектами хозяйствования.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.

"На вчерашний день (8 января - ред.) создано 1200 рейдовых групп, проведено 1701 рейд, в ходе которых проверено 13222 субъектов или объектов хозяйствования, из них проверено почти 7000 заведений торговли, 3300 заведений питания и развлекательных заведений, более 1000 перевозчиков", - сказал советник главы МВД.

По его словам, "есть нарушители, есть заведения, которые еще вчера не поняли, что такое жесткий локдаун".

"В частности, составлено 292 админпротокола за нарушение правил по карантину. Больше всего в Днепропетровской области - 51 протокол. Полицейскими внесено 1361 постановление о совершении правонарушения - неношение масок", - отметил Апостол.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов

Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Андрей Василюк