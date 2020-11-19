За пребывание в общественных местах без маски теперь можно получить штраф на 255 гривень.

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на подписание президентом закона о введении штрафов за неношение маски в общественных местах, заявив, что это не прихоть, поскольку ношение средств защиты – единственный путь защитить здоровье.

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Об этом он написал в Facebook.

"Очень благодарен президенту и Верховной Раде за это решение. Ведь количество новых случаев COVID-19 за последние сутки составляет уже более 13 тысяч», - заявил он.

По словам министра, команда Минздрава очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь «это не прихоть ВОЗ, Минздрава, президента, премьер-министра или моя личная».

«Маска - это единственный путь защитить здоровье свое и своих близких», - подчеркнул Степанов.

Введение штрафов за отсутствие маски

19 ноября, президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Автор: Константин Гончаров