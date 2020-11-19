Зеленский подписал закон, по которому в Украине вводится штраф за неношение маски в общественных местах - до 255 гривень.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за неношение масок в общественных местах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте такжеГибнут целые семьи: журналисты показали тяжелую ситуацию в "ковидной" больнице Киева (видео)Глава государства подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября.

Что со штрафами

Согласно документу, граждане без защитных масок или респираторов в общественных местах (в частности транспорте) будут наказываться штрафами от 170 до 250 гривень.

Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузке медицинских учреждений.

6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№3891).

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Авторы: Константин Гончаров, УНИАН