Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения или ранее.

Кабинет министров сейчас нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

"Сейчас Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения или раньше", - сказал премьер.

Усиление карантина в Украине

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

Сегодня Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Сегодня, 2 декабря, Шмигаль сообщил, что карантин выходного дня Кабмин не будет продлевать. На территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

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Автор: Леся Лещенко