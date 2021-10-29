Сейчас страна находится на пике заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине после следующей недели ожидается выход на плато заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе.

"Эта неделя - это пиковая неделя, когда мы, к сожалению, достигли антирекордов по количеству заболевших и госпитализированных. В то же время, эта неделя является также рекордной и по вакцинации людей ежедневно - более 292 тыс. вакцинированных в день...", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас медицинская система работает на пределе своих возможностей.

"Кислорода хватает, достаточно сделано кислородных станций, которые генерируют кислород на местах, в больницах. Там, где есть потребность подвозить кислород, логистика работает и Министерство здравоохранения четко ее придерживается. И так будет и впредь. Я абсолютно убежден, что мы можем говорить об обеспечении больниц кислородом везде, где это необходимо", - подчеркнул премьер.

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По его прогнозам, прошедшая, эта и следующая недели - это пик заболеваемости, после которого ожидается выход на плато.

"Но в любом случае вакцинация - это путь, по которому нужно двигаться, чтобы избежать пандемии", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 26 тыс. 870 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировано 5 тыс. 463 лица; умерли - 648.

За вчера, 28 октября, в Украине вакцинированы против COVID-19 289 тыс. 241 человек. Одну дозу получили 214 тыс. 103 человека, полностью вакцинированы - 75 138 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 790 тыс. 280 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 292 тыс. 521 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи