Сейчас ПЦР-тестов в Украине хватит на 3 месяца работы - Кузин

В то же время, в течение августа ожидается прибытие 4-х миллионов доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины.

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