Сейчас ПЦР-тестов в Украине для выявления коронавирусной болезни в организме человека хватит на 3 месяца работы медицинских заведений.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сказал в интервью "UA: Украинское радио".
"Не менее важным является элемент лабораторного сопровождения, и мы ожидаем в течение августа 4 миллиона доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины. Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов минимум на 3 месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на 3 месяца. Происходит обновление клинических протоколов", - сказал Кузин.