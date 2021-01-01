На сегодня такую помощь выплатили семьям 53 медицинских работников.

С января правительство планирует упростить процесс оказания помощи семьям медиков, умерших от COVID-19.

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Как сообщила в интервью Радио Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, на сегодня такую помощь выплатили семьям 53 медицинских работников.

«Мы видим критическую статистику, когда гибнут медики от COVID, факт есть. Но есть законодательство Украины, которое говорит, что для того, чтобы подтвердить, что это профессиональное заболевание, то есть несчастный случай на рабочем месте... надо пройти соответствующую процедуру. Это Гоструда делает, создается комиссия. В комиссию входят медицинские работники. Потом акты. Это по два, по три месяца все происходит. И, конечно, если даже сегодня мы возьмем, что больше чем 170 уже такие расследования прошли, то только 30% подтверждает факт, что заболел медик на рабочем месте. Все остальные не подтверждаются. То есть такая еще есть ситуация", - сказала Лазебная.

По словам министра, в правительстве «четко знают» заведения, где лечат больных COVID, и хотят вывести их из «всей бюрократической процедуры этих долгих расследований».

"Если мы знаем, что эти люди работают с COVID, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощена процедура. Просто учреждение здравоохранения будет делать акт по заболеванию или смерти на рабочем месте, и будут такие акты сразу поступать в фонд. Убираем большую комиссию Гоструда, профпатологии и так далее, и будем предоставлять по упрощенному порядку... Я думаю, что январь пойдет по новому порядку», – подчеркнула она.

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Автор: Светлана Закелова