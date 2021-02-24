Женщина работает семейным врачом в амбулатории №8 г. Мариуполь.

Семейный врач из Мариуполя Лидия Бондарук назвала украинских военных "убийцами", а жену разведчика ВСУ, который получил на передовой ранение, - "женой убийцы".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook известная экс-журналистка и военнослужащий Елена Белозерская.

Бондарук Лидия Андреевна работает семейным врачом в амбулатории №8 г. Мариуполь и позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес военнослужащих ВСУ и их семей.

Сослуживец Белозерской, разведчик, который не так давно вернулся на передовую после серьезного ранения, рассказал о случае, который произошел во время общения его жены с врачом.

"Пошла к ней сегодня моя жена заключать декларацию и узнала, что она "жена убийцы". Потому что врач попросила ее говорить по-русски, на что жена ответила, что говорит только на украинском, а врач пусть говорит, как умеет. После того, медсестра, которая была в то время в кабинете, что-то сказала врачу, на что та ответила: "Да, это жена убийцы", - написала Белозерская, обратившись к украинцам за помощью, чтобы "прославить" украиноненависницу.

Пользователи сети оставили немало гневных комментариев.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН