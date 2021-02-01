С чего начинается настоящая любовь? С заботы о здоровье! Заботьтесь о себе и родных – выгодно! На протяжении февраля в рамках проекта «Год счастья с АНЦ, стАНЦия ЛЮБОВЬ» действуют #турбовыгодные скидки до 25 % на противопростудные препараты. Так, семья аптек «АНЦ», «Копейка», «Шар@», «Благодать» вместе с самыми крупными фарм. брендами беспокоятся про украинцев и напоминают о ценности любви и заботы.

Чашка горячего чая, забота и любовь близкого человека – самые лучшие лекарства, но если симптомы болезни ощущаются и далее, нужно использовать препараты быстрого действия, которые могут быстро остановить болезнь. Эффективным решением будет Колдрекс с разными вкусами и скидкой в 15 %*, который согреет и снимет признаки простуды. Резистол поможет при ангине, бронхите и синусите, в период акции на этот препарат скида до 16 гривен*. Фервекс для взрослых с разными вкусами – скорая помощь при простуде со скидкой в 10%. Избавьтесь от болезни с первых минут ее появления.

Заложенный нос не прибавляет настроения даже в праздник влюбленных, поэтому необходимо иметь средство от насморка, которое быстро вернет вам хорошее самочувствие: спреи Орасепт и Гриппостад гарантированно помогут, покупайте их со скидкой 10% в период акции*.

От герпеса, который может доставить сильный дискомфорт, поможет Герпевир со скидкой 8 грн* - поцелуи будут такими же нежными, как при первой встрече. Декатилен со скидкой 15%* позволит прочесть самые красивые стихи любимому человеку, даже если болит горло. Препараты легко одолеют симптомы простуды и ОРВИ.

Проект «Год счастья с АНЦ, стАНЦия ЛЮБОВЬ» дарит настоящую #турбовыгоду в аптеках под брендами «АНЦ», «Копейка», «Шар@» и «Благодать». Количество акционного товара ограничено, потому аптеки предлагают сделать предварительное резервирование товара через справочный сервис по номеру: 5900 или на сайте aptekanizkihcen.ua в три клика. Узнать о наличии желаемого товара в аптеках также можно тут. Оплатить и получить свои товары можно в ближайшей точке продажи.

*Акция проводится в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Информацию о цене на товар до и после использования скидки, соотношение с предыдущей ценой реализации, ассортимент и формы выпуска продукции, на которую предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется ввиду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25% в период с 1 по 28 февраля 2021 года.

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Автор: УНИАН