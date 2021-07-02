Киевлянам рекомендуют заранее записываться через портал Helsi.me на конкретную дату и время.

Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе столичного Международного выставочного центра, с 5 июля будет работать ежедневно – с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза – со 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный», – пояснила она.

Старостенко напомнила, что при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: почти 700 новых инфицированных за сутки, более четверти из них - в Киеве Кроме того, для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом. Она также предложила киевлянам заранее записываться через портал Helsi.me на конкретную дату и время.

Кампания вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 29 мая в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения. В частности, в Киеве такой центр работает в помещении Международного выставочного центра, вакцинация в нем проходила сначала исключительно в выходные.

В столице работают также 97 пунктов прививки при центрах первичной медико-санитарной помощи и 53 мобильные бригады.

Кроме того, уже с этой недели можно будет прививаться в пунктах вакцинации, которые будут работать в режиме мини-вакцинальных центров каждые выходные.

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Автор: Инна Андалицкая