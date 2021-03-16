Начиная с 1 апреля 2021 года на ведение беременности в амбулаторных условиях будет предусмотрен отдельный пакет. Согласно нововведению, медицинское учреждение и Национальная служба здоровья Украины будут заключать контракт, а беременные смогут получать определенный объем медицинской помощи бесплатно.
На странице в Facebook НСЗУ рассказали, какие именно услуги будут предоставляться украинкам бесплатно.
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Со следующего месяца роженица получит возможность совершенно бесплатно пройти наблюдение беременности - от взятия на учет до разработки индивидуального плана ведения беременности согласно группе риска и его выполнение.
Кроме того, украинки смогут пройти необходимые лабораторные анализы и инструментальные обследования, а именно:
- обще-клинические, биохимические и иммунохимические (развернутый клинический анализ крови, определение группы крови и резус-фактора, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови, общий анализ мочи, экспресс-тест на наличие белка и другие);
- на инфекции и вирусы (гепатит, тест на ВИЧ, серологическое исследование на сифилис, микробиологическое исследование материала из прианальной области с целью выявления носительства стрептококка группы В и др);
- микроскопические и цитологические и др;
- инструментальные обследования, в частности УЗИ с использованием допплерографии, кольпоскопия, кардиотокография, электрокардиография и другие.
Также в пакет входят:
- профилактика, направленная на предупреждение осложнений беременности, послеродового периода, экстрагенитальных заболеваний;
- направление беременной к перинатальному консилиуму с участием врача-генетика, профильных детских специалистов при выявлении у плода признаков врожденной, наследственной патологии;
- своевременное направление беременных в стационар при необходимости;
- занятия в "Школе ответственного родительства" с привлечением членов семьи к обучению;
- предоставление полной информации беременным по их течения беременности, особенностей индивидуального плана ведения беременности и родов.
Просмотреть весь объем медицинской помощи беременным можно на сайте НСЗУ, подчеркнули в ведомстве.
Также в Национальной службе здоровья напомнили, что пациентка имеет право на выбор учреждения, где наблюдать беременность. Независимо от места регистрации или фактического проживания.
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