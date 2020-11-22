В РФ заявляют, что проводят испытания собственной вакцины. Некоторые люди после прививок все же болеют коронавирусом.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V", которая проходит клинические испытания, может появиться в Украине несмотря на то, что есть сомнения в ее эффективности.

Такое мнение высказала иммунолог Анна Волоха, пишет "Апостроф".

В учреждении, которое разрабатывает вакцину в России, пока официально не подтвердили третий этап клинических исследований на большом количестве добровольцев.

"Процент недоверия к российской вакцине велик, поскольку она не проходила официально третью фазу испытаний. Но результаты первой и второй фазы известны, и им можно доверять", - сказала Волоха.

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По словам медика, этот этап проходит в России сейчас. Там вакцинируют добровольцев, врачей и людей в группе риска. Но уже есть информация, что некоторые, несмотря на вакцинацию, заболели коронавирусом.

Врач пояснила, что если "спутник V" попадет в регистрацию ВОЗ, то может впоследствии появиться в Украине. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что наша страна сможет закупить российскую вакцину, если ее эффективность будет доказана на международном уровне.

"Это вакцина с аденовирусным вектором, а по тому же типу вакцина разрабатывается в Китае и Британии. Их принципы работы схожи, и нельзя говорить, что этой вакцине нужно категорически не доверять. Если будет адекватно оценен третий этап исследований, если она окажется эффективной и не будет выявлено серьезных побочных эффектов, то почему нет", - считает Анна Волоха.

Вакцины от коронавируса: что известно

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

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Автор: Юрий Годован