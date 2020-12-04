Украина рассчитывает закупить вакцину из США.

Вопрос возможной закупки российской вакцины от коронавируса Украиной не рассматривается, ведутся переговоры относительно препарата из США.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24". По его словам, уже прошла встреча с американскими дипломатами относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.

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"По российской вакцине – я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - заявил министр здравоохранения.

Российская вакцина от коронавируса: что известно

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19, "протестировали" на дочери Путина. Но у международного сообщества ученых возникли сомнения, что она вообще работает.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19.

Между тем, в ВОЗ подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация против коронавируса. Получилось, что на это придется потратить 100 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что это еще сравнительно не дорого.

В РФ планируют на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

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Автор: Юрий Годован