Ранее СМИ обнародовали информацию о том, что харьковское фармацевтическое предприятие подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины «Спутник V».

Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» не прошла третью фазу клинических исследований, а поэтому не может использоваться в Украине.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в Facebook.

«Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», - подчеркнул он.

По данным заместителя руководителя Минздрава, на сегодняшний день уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

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«Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой», - отметил он.

При этом Ляшко подчеркнул, только исходя из вышеуказанных условий Минздрава допускать вакцины к использованию в Украине.

Согласно информации, размещенной на сайте https://www.clinicaltrials.gov, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Сегодня, 2 января, СМИ обнародовали информацию о том, что Харьковское фармацевтическое предприятие "Биолик" подало в Минздрав документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V".

8 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика". Однако в фармкомпании тогда опровергли подписание соответствующих контрактов и получение трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V".

В Минздраве сообщали, что ведут переговоры с компанией-производителем вакцины от коронавируса AstraZeneca и другими ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин.

Также Украина должна получить первую партии в количестве 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

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Автор: Виктория Токарева