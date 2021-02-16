Роженица, не состоявшая на учете в женской консультации, рожала дома.

В Дарницком районе женщина рожала ребенка дома, а врачу пришлось принимать роды по Skype.

Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

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"Бригада ЭМП уехала к 26-летней женщине, которая рожала дома, роды "принимал" врач по Skype", - говорится в сообщении.

Как отмечается, младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете в женской консультации не состояла. Бригаду скорой вызвал муж роженицы.

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Автор: Екатерина Лиманская