Ребенок родился недоношенным / фото ua.depositphotos.com
В Дарницком районе женщина рожала ребенка дома, а врачу пришлось принимать роды по Skype.
Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
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"Бригада ЭМП уехала к 26-летней женщине, которая рожала дома, роды "принимал" врач по Skype", - говорится в сообщении.
Как отмечается, младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете в женской консультации не состояла. Бригаду скорой вызвал муж роженицы.
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