Робот-хирург Da Vinci провел первую операцию во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.
Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук на странице в Facebook.
"С помощью робота-хирурга Da Vinci в нашей больнице ликвидирована грыжа диафрагмы. И это - фантастика! Все сделано без единого разреза через проколы", - написал Самчук.
Первым пациентом робота-хирурга стал 50-летний мужчина из города Броды, что на Львовщине.
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"Он обратился к нам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать", - отметил директор больницы.
По его словам, хирург во время операции был в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере, которая транслировала изображение, и четырем "рукам" робота, которыми врач управлял на расстоянии, тот безукоризненно устранил проблему, сделав даже пластику. Сейчас прооперированный мужчина уже очнулся.
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