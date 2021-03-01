Пациентка 13-летняя девочка родилась с патологией кишечника. Изъян трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства лишь ухудшили состояние.

В клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова провели уникальную операцию. Впервые в Украине робот-хирург Da Vichi прооперировал ребенка.

Читайте такжеВо Львове робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал первого пациента (фото)Об этом на странице в соцсети сообщил директор медучреждения Олег Самчук. Он рассказал, что пациентка 13-летняя девочка родилась с патологией кишечника. Изъян трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства лишь ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Она страдала от болей, которые сопровождались рвотой.

«Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали состояние. Без еще одной операции девочка не просто страдала бы, был риск возникновения острой кишечной непроходимости и даже некроза, а это уже вопрос жизни. Однако устранение спаек открытым способом, которых уже было три, в дальнейшем грозило возникновением новых, что само по себе не было выходом», — отметил медик.

С помощью Da Vinci специалисты сделали три прокола размером по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением.

Хирург, сидевший за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две «руки» и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей. На ликвидацию спаек ушло почти три часа.

По словам врача, операция прошла успешно. Ранний послеоперационный период удовлетворительный.

«Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме», — добавил он.

Робот-хирург Da Vinci

В ноябре 2020 года Львовская больница скорой помощи получила современный американский аппарат для проведения сложных операций - робот-хирург Da Vinci.

После прохождения сертификации в декабре прошлого года первую операцию при помощи робота провели 50-летнему жителю Бродов с диафрагмальной грыжей и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

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Автор: УНИАН