Медик оценила угрозу подхватить коронавирус в метро / фото УНИАН

Риск заразиться COVID-19 в метрополитене ниже, чем в других публичных местах. Это связано с хорошей циркуляцией воздуха в метро.

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Об этом в интервью "Обозревателю" рассказала врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан. Она отметила, что риск подхватить инфекцию в метро ниже также и из-за того, что люди на длительное время в "подземке" не задерживаются.

"Что касается транспорта, то в том же метро мы не находимся длительное время, чтобы инфицироваться, тем более при наличии такой вентиляции. Когда есть движение воздуха, риск инфицирования намного ниже", - пояснила Доан.

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Автор: Андрей Василюк