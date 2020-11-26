Первая партия этого препарата была получена около двух недель назад и уже распределена между регионами.

В Украину сегодня прибудет вторая партия препарата "Ремдесивир" для лечения больных с тяжелым или средним течением COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время онлайн-брифинге.

"Сегодня мы ожидаем прибытие следующей партии лекарственного средства "Ремдесивир", который сегодня входит в Украину. Это вторая поставка. Всего для закупки предусмотрено 28,2 тыс. флаконов, 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены, доставлены в регионы в больницы в полном объеме, сегодня поступает вторая поставка", - заявила она.

В целом, по ее словам, Минздрав планирует пролечить около 5 тыс. больных с тяжелым и средним течением COVID-19.

Лечение коронавирус Ремдесивиром: что известно

Украина закупила более 28 тыс. флаконов "Ремдесивира", которых хватит для лечения 4,7 тыс. пациентов со средним и тяжелым течением COVID-19.

Этот препарат, в частности применяется в США, Японии, Австралии и ряде стран Евросоюза, а в большинстве из них он включен в протокол для экстренного использования при COVID-19 (Франция, Испания, Хорватия, Румыния, США, Япония, Австралия).

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать антивирусный препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Согласно заявлению экспертов Группы по разработке предписаний ВОЗ от 20 ноября, препарат "не имеет важного эффекта" на вероятность выздоровления и сокращения времени восстановления после болезни.

Как утверждают эксперты организации, "нет доказательств на основе имеющихся в настоящее время данных, что "Ремдесивир" улучшает важные для пациента показатели".

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Автор: Константин Гончаров