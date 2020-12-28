Документом вводится функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения".

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" № 1053- ІХ.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документом вводится функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation), то есть предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

В законе выписана реабилитационная помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса лица с инвалидностью.

Документом также определены правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничением повседневного функционирования в сфере здравоохранения.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски на лице в общественных местах

В частности, в законе определяются принципы осуществления реабилитации граждан Украины, дается определение системы реабилитации и ее составляющих, в частности субъектов реабилитации, которыми являются: лица, нуждающиеся в реабилитации, а также их законные представители; члены семей лиц, нуждающихся в реабилитации; специалисты реабилитации; мультидисциплинарные реабилитационные команды; реабилитационные учреждения, отделения, подразделения; общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации; органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации; субъекты, которые осуществляют кадровое научное обеспечение системы реабилитации.

Также этим документом согласовывается национальная терминология по реабилитации в сфере здравоохранения с терминологией, используемой Всемирной организацией здравоохранения.

Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза, обеспечит снижение влияния состояний, которые ограничивают жизнедеятельность или приводят к инвалидизации, и возможности достижения оптимальной социальной интеграции для лиц с ограничением жизнедеятельности.

Как сообщал УНИАН, этот закон парламент принял 3 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич